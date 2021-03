Real Madrid si Manchester City, calificare fara probleme in sferturile Champions League

Rezultatele meciurilor de marti din returul optimilor de finala sunt urmatoarele:Real Madrid - Atalanta, scor 3-1 (1-0);Au marcat: Benzema '34, Ramos '60 (p), Asensio '84 / Muriel '83.In tur, Real a castigat in Italia, cu 1-0.Manchester City - Borussia Monchengladbach, scor 2-0 (2-0).Au marcat: De Bruyne '12, Gundogan '18.City a castigat si meciul tur, cu 2-0. Ambele manse au avut loc la Budapesta, din cauza pandemiei de coronavirus.Au mai obtinut calificarea in sferturi echipele FC Porto , Borussia Dortmund, PSG si Liverpool.Miercuri, vor fi cunoscute ultime echipe calificate dupa partidele Chelsea - Atletico (in tur 1-0) si Bayern Munchen - Lazio (in tur 4-1).Tragerea la sorti a meciurilor din sferturi va avea loc vineri.CITESTE SI: