Meci aranjat intre Real Madrid si Gladbach pentru calificare? Conte: "E Champions League, nu e o competitie de bar". Toate scenariile posibile

"Sper ca mass-media nu se concentreaza prea mult pe zvonurile privind un meci cu un rezultat benefic reciproc. Este deprimant sa auzi despre asta. Fiecare echipa joaca doar pentru a castiga. Nu ma ingrijoreaza restul, aceasta este Liga Campionilor si exista cateva cluburi mari implicate. Acesta nu este fotbal de bar", a declarat Conte in conferinta de presa dinaintea meciului, potrivit AFP.Inaintea ultimei etape a grupei, toate cele patru echipe au sanse de calificare in optimi. In acest moment, clasamentul este urmatorul: 1. Borussia - 8 puncte, 2. Sahtior - 7 puncte, 3. - Real Madrid - 7 puncte si 4. - Inter Milano - 5 puncte.Etapa a sasea programeaza, miercuri, de la ora 22.00, partidele Real Madrid - Borussia si Inter - Sahtior.Daca Inter castiga meciul de pe San Siro, Real si Gladbach se pot califica impreuna cu o remiza.Cele noua scenarii posibile sunt urmatoarele:1. Real Madrid castiga, Inter castiga - Real Madrid si Inter se califica;2. Real Madrid castiga, Inter si Sahtior termina la egalitate - Real Madrid si Gladbach se califica;3. Real Madrid castiga, Sahtior castiga - Real Madrid si Sahtior se califica;4. Real Madrid si Gladbach termina la egalitate, Inter castiga - Real Madrid si Gladbach se califica;5. Real Madrid si Gladbach termina la egalitate, Inter si Sahtior termina si ele la egalitate - Gladbach si Sahtior se califica;6. Real Madrid si Gladbach termina la egalitate, Sahtior castiga - Gladbach si Sahtior se califica;7. Gladbach castiga, Inter castiga - Gladbach si Inter se califica;8. Gladbach castiga, Inter si Sahtiror termina la egalitate - Gladbach si Sahtior se califica;9. Gladbach castiga, Sahtior castiga - Gladbach si Sahtior se califica.