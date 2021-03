Duel incins in Champions League. Salah se va intalni cu Sergio Ramos dupa incidentul din finala din 2018. "Salah nu se va apropia de Sergio"

In finala din 2018, castigata de Real cu 3-1 in fata lui Liverpool, Salah s-a accidentat dupa un duel cu Ramos."Salah nu se va apropia de Sergio", a spus in gluma Roberto Carlos. "Va fi o faza de care se va vorbi mult", a adaugat el, inainte de a sublinia importanta meciului tur de la Madrid."Vom intalni o echipa buna. Primul meci e acasa, Real Madrid trece printr-o perioada foarte buna si trebuie sa decida soarta calificarii pe teren propriu", a opinat brazilianul.Potrivit acestuia, va fi important ca antrenorul Zinedine Zidane sa aiba la dispozitie tot lotul si sa nu apara accidentarile care au afectat de mai multe ori echipa in acest sezon. Pentru Zidane "este usor sa fie antrenor aici, fiindca ii are la dispozitie pe cei mai buni", a spus Roberto Carlos.Directorul de relatii institutionale al lui Real Madrid, Emilio Butragueno, a reactionat si el dupa tragerea la sorti: "Se intalnesc doua nume istorice, doua cluburi ce au jucat un rol fundamental in dezvoltarea acestei competitii. Vor fi doua partide pasionante, trebuie sa ne pregatim foarte bine, fiindca vom intalni o echipa foarte periculoasa, desi se confrunta cu absente"."Liverpool este o echipa foarte competitiva, cu niste atacanti foarte periculosi. Trebuie sa fim la nivelul nostru maxim ca sa ajungem in semifinalele atat de asteptate", a adaugat fostul mare atacant spaniol."Stim de ce sunt capabili fotbalistii nostri in aceste partide. (...) Speram ca pana la primul meci vom avea ocazia sa-i recuperam pe cei accidentati si ca Zizou se va putea baza pe aproape tot lotul intr-o dubla mansa pasionanta", a spus Butragueno.Castigatoarea dublei manse dintre Real Madrid si FC Liverpool va avea ca adversara in penultimul act invingatoarea intalnirii dintre FC Porto si Chelsea Londra.In sferturi, partidele tur vor avea loc pe 6/7 aprilie, iar returul pe 13/14 aprilie.CITESTE SI: