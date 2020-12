Real Madrid, aproape de eliminarea din Champions League. Zidane nu vrea sa plece

"Nu voi demisiona, nu ar fi de folos. Am fost foarte buni in prima repriza, dar ne-au lipsit golurile. Presam bine, jucam bine... Mingea nu a vrut sa intre. Am avut sanse, am avut bara... si apoi s-a complicat. Sunt puternic si am de gand sa dau totul.Cred ca meritam sa castigam. Am avut sanse. Nu putem lasa capul jos. Cand ai o serie proasta, trebuie sa continui. Este o serie proasta in ceea ce priveste rezultatele, dar trebuie sa continuam. Astazi, a fost o finala. Ne-am pregatit bine, dar mingea nu a intrat. Avem un joc de castigat si trebuie sa mergem mai departe", a spus Zidane la Kiev, potrivit marca.com.Zidane a fost obiectul unor critici in acest sezon din cauza jocului echipei sale."Nu cred ca exista o problema, o multime de lucruri se aduna (n.r. - in acelasi timp). Ne-am creat sanse, nu are legatura cu jocul nostru. Ne straduim sa inscriem goluri . Un gol marcat de noi intai ne-ar fi facut jocul mai usor", a precizat Zidane.Real Madrid trebuie acum sa invinga formatia Borussia Monchengladbach in ultima etapa a fazei grupelor, pentru a avea sanse de a se califica in optimile de finala ale Ligii Campionilor."Sunt optimist. Este un moment dificil, dar trebuie sa avem caracter si mandrie. Rezultatul de astazi este o rusine pentru ca nu l-am meritat. Trebuie sa castigam urmatorul joc. Vom crede si vom lupta, sunt sigur de asta", a adaugat Zidane.Sahtior Donetk a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Real Madrid, in etapa a V-a a Grupei B a Ligii Campionilor. Ucrainenii au castigat in fata madrilenilor si in tur, cu 3-2.A marcat: Dentinho '57, Solomon '82.Partida a fost arbitrata de o brigada din Romana, condusa de Ovidiu Hategan In celalalt meci al grupei, Borussia Monchengladbach a fost invinsa, cu 3-2 (1-1), de Inter Milano , in Germania.Clasamentul grupei, in acest moment, este urmatorul Borussia - 8, Sahtior - 7, Real - 7, Inter - 5.In ultima etapa sunt programate partidele: Inter - Sahtior si Borussia - Real.CITESTE SI: