Real Madrid a câștigat finala Campionatului Mondial al clubuilor după un meci cu 8 goluri.

Real Madrid a câștigat cu 5-3 meciul cu Al-Hilal (Arabia Saudită) și a intrat astfel pentru a cincea oară în posesia trofeului cuvenit campioanei acestei competiții.

La Rabat, în Maroc, partida a fost decisă de golurile marcate de Vinicius 13, 69, Valevrde 18, Benzema 54, respectiv Marega 26, Vietto 64 și 79.

Echipa braziliană de fotbal Flamengo Rio de Janeiro a învins cu scorul de 4-2 formaţia egipteană Al-Ahly în "finala mică" a Cupei Mondiale a Cluburilor, disputată sâmbătă la Tanger, în Maroc.

Campioana Americii de Sud s-a impus prin golurile marcate de Gabriel Barbosa "Gabigol" (11, 85 - ambele din penalty) şi Pedro (77, 90+1) pentru a-şi adjudeca locul al treilea în această competiţie.

