S-a aflat cine a luat decizia ca delegația Realului să boicoteze gala ”Balonului de Aur”. Mesaj cu subînțeles: ”Mai presus de toți”

După ce oficialii clubului Real Madrid au aflat că Vinicius nu va câștiga Balonul de Aur, delegația Realului a decis să își anuleze zborul spre Paris, la ceremonia desfășurată luni și încheiată cu încoronarea lui Rodri de la Manchester City.

”În cazul în care, aplicând criteriile, nu Vinicius iese câștigător, atunci, folosind aceleași criterii, Dani Carvajal trebuie să fie câștigător. Cum nu este cazul, este evident că Balonul de Aur și UEFA nu respectă clubul Real Madrid, iar Real Madrid nu merge acolo unde nu este respectată”, a transmis clubul Real Madrid, într-un răspuns publicat de As.com.

Real Madrid a obţinut premii la două categorii: cel mai bun club masculin şi antrenorul anului, Carlo Ancelotti. Când Real Madrid a fost declarat clubul învingător, nimeni nu a revendicat premiul.

Conform ultimelor informații din presa spaniolă, chiar Carlo Ancelotti a fost cel care a insistat ca delegația Realului să rămână la Madrid.

„Vreau să-i mulțumesc familiei mele, președintelui meu, clubului meu, jucătorilor mei și, mai presus de toți, lui Vini și Carvajal”, a scris Ancelotti pe rețelele sociale, un mesaj cu subînțeles.

🚨 It was Carlo Ancelotti who took the initiative to not attend the gala after learning that Vinícius would not receive the Ballon d'Or.

The well-being of the player and the team was his priority in this type of situation. @AranchaMOBILE pic.twitter.com/f8yYzSw3l6