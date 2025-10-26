Real Madrid - FC Barcelona, derby de poveste. Deciziile VAR care au stabilit rezultatul final

Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea catalană FC Barcelona, într-o nouă ediţie a El Clasico.

Madrilenii au primit penalti încă din al doilea minut al meciului de pe Santiago Bernabeu, după un contact în careul catalanilor, între Yamal şi Vinicius Junior, însă după verificarea VAR arbitrul a anulat decizia.

După zece minute, Mbappe a trimis mingea în plasă, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Minutul 22 a adus, totuşi, deschiderea scorului. Bellingham a pasat pentru Mbappe şi atacantul francez a înscris. Oaspeţii au egalat în minutul 38, prin Fermin Lopez, dar gazdele au revenit la conducere în minutul 42, după ce Militao a pasat şi Bellingham a înscris.

În startul reprizei secunde, madrilenii au mai primit un penalti, pentru un henţ al lui Eric Garcia, însă portarul barcelonez Szczesny a respins şutul lui Mbappe, în minutul 52. Elevii lui Hansi Flick au căutat golul egalizator, dar până la final nu s-a mai marcat, doar Pedri a fost eliminat pentru al doilea galben, în minutul 90+10, şi Real Madrid – FC Barcelona a fost 2-1, prima victorie a Los Blancos în El Clasico, după patru înfrângeri consecutive.

În clasamentul din La Liga, Real a ajuns la 27 de puncte şi s-a distanţat la cinci lungimi faţă de FC Barcelona, care este a doua, cu 22 de puncte.

