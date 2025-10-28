Căpitanul lui Real Madrid, desființat de tabăra Barcelonei: "Cine naiba e jucătorul ăsta? Un derbedeu!"

Incidentul s-a produs la finalul partidei dintre Real Madrid și FC Barcelona, scor 2-1, când Carvajal l-ar fi provocat pe Lamine Yamal, ceea ce a dus la o altercație în care au intervenit mai mulți jucători.

Fostul președinte al Barcelonei, Joan Gaspart, a lansat un atac fără precedent la adresa lui Dani Carvajal, după incidentul de la finalul Clásico-ului câștigat de Real Madrid, 2-1, când fundașul blanco a avut un clinci dur cu Lamine Yamal.

Într-o intervenție la un talk-show al ziarului Sport, Gaspart a ironizat statutul fundașului lui Real:

„Cine naiba e Carvajal? Am auzit doar vag de el și acum îl faceți mare. Cine este? Este un jucător terminat. Nu contest că a fost bun la un moment dat, dar atât. Nimic mai mult.”

Alături de Gaspart a fost și Lluís Carrasco, fost strateg de campanie al lui Joan Laporta, care a pus tunurile pe Carvajal pentru atitudinea avută față de puștiul Barcelonei:

„Nu voi spune că Dani Carvajal e un derbedeu, pentru că nu-l cunosc… dar în Clásico s-a comportat ca un derbedeu. Nu voi spune că e dezgustător, dar a avut un comportament dezgustător. A făcut ca băiatul din cartier care, când adversarul e deja la pământ, se duce și îl calcă pe cap ca să fie aplaudat de restul găștii. Asta reflectă comportamentul lui”.

Carvajal to Lamine Yamal after the game: "You talk too much. Speak now." 😭😭 pic.twitter.com/r6uFV8Lhpk — Footy Humour (@FootyHumour) October 26, 2025

Fotbalistul s-a accidentat

Real Madrid a anunţat, luni seară, că fundaşul Dani Carvajal va suferi o nouă operaţie la genunchiul drept. El ar putea fi absent pentru câteva săptămâni.

„În urma examinărilor efectuate de serviciul medical al Real Madrid, s-a diagnosticat prezenţa unui corp liber articular în genunchiul drept al căpitanului nostru Dani Carvajal”, scrie Real într-un comunicat.

Fundasul dreapta în vârstă de 33 de ani, care în 2024 a suferit o accidentare foarte gravă la acelaşi genunchi (ruptura ligamentului încrucişat anterior, a ligamentului colateral extern şi a tendonului popliteu), va fi supus unei artroscopii.

Carvajal (33 ani) a jucat 18 minute duminică, în victoria madrilenilor în Clasico împotriva FC Barcelona (2-1). Spaniolul se întorsese recent după o accidentare la piciorul drept suferită la sfârşitul lunii septembrie în derbiul împotriva echipei Atlético Madrid (2-5), care l-a ţinut departe de terenuri timp de o lună.

Clubul spaniol nu precizează durata indisponibilităţii câştigătorului de şase ori al Ligii Campionilor, dar acesta ar putea rata din nou câteva săptămâni de competiţie, potrivit presei.

