Barcelona si Real Madrid, ajutor fiscal ilegal din partea statului spaniol. Ce risca cele doua super echipe

In 2019, in prima instanta, Tribunalul Uniunii Europene a anulat o decizie luata in 2016 de Comisia Europeana, prin care denunta un avantaj fiscal nejustificat si cerea rambursari. Insa Curtea de Justitie a Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg, a validat, joi, fondul deciziei CE."Curtea, confirmand concluziile recursului introdus de Comisie, anuleaza hotararea contestata (n.r. - a Tribunalului)", se arata intr-un comunicat de presa. CJUE subliniaza in special "o eroare de drept" a Tribunalului in ceea ce priveste sistemul complex de ajutoare de stat si limitele care trebuie stabilite. De asemenea, Comisia a avut dreptate sa critice Spania pentru lipsa notificarii regimului fiscal special de care beneficiau cele patru cluburi , Barca, Real, Athletic Bilbao si Osasuna, a considerat CJUE.In 1990, o lege spaniola a obligat cluburile sportive profesioniste sa se transforme in societati cu raspundere limitata (srl), reaminteste Curtea de Justitie. Dar patru cluburi au preferat sa foloseasca o exceptie de la lege, care le permitea sa continue sa functioneze ca "persoane juridice non-profit", pentru a beneficia de "o rata specifica de impozitare a veniturilor lor".Deoarece aceasta rata specifica s-a dovedit pana in 2016 sa fie mai mica decat cea aplicabila societatilor srl, Comisia a decis in acel an sa se indrepte impotriva Spaniei. CE a informat acest stat membru ca reglementarile care permit acest avantaj fiscal constituiau "un sistem de ajutor ilegal si incompatibil cu normele europene" si a cerut recuperarea banilor de la cluburile beneficiare. FC Barcelona a adus cazul in fata justitiei UE.In 2019, presedintele Consiliului Superior al Sportului (CSD) spaniol, Miguel Cardenal, a estimat impactul financiar al deciziei de la Bruxelles asupra celor patru echipe la 1,6 milioane de euro, doar pentru ultimii patru ani fiscali. El vorbea de "sume ridicole, avand in vedere economia fotbalului".CITESTE SI: