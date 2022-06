Real Madrid si Barcelona vin in Romania: Meciuri surpriza pentru cele doua super puteri spaniole

Real Madrid si FC Barcelona ar putea sa joace in Romania.

Omul de afaceri Adrian Thiess, cel care i-a adus pe catalani in urma cu 3 ani la amicalul cu Dinamo, negociaza disputarea pe National Arena a altor doua amicale de lux.

Mai intai, in luna august a acestui an, Thiess vrea s-o aduca pe Real Madrid la Bucuresti, pentru un meci cu nationala Romaniei, anunta editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.

Apoi, in vara lui 2016, la Bucuresti ar urma sa vina Barcelona, pentru un amical cu Steaua, in cinstea implinirii a 30 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni.

"Suntem in negocieri. Romania merita un show de gala, un spectacol la care sa asiste 55.000 de oameni", a spus Thiess pentru sursa citata.

In jur de doua milioane de euro ar urma sa primeasca Real Madrid si Barcelona pentru a veni in Romania.

I.G.

