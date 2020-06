Transferul lui Martinez la Barcelona, sub semnul intrebarii. Atacantul ar putea ajunge la Real Madrid sau Manchester United

Ziare.

Martinez este cel mai dorit jucator in aceasta vara, iar discutiile cu FC Barcelona pareau sa fi ajuns la final. Insa, catalanii nu sunt dispusi sa achite clauza de reziliere de de 111 de milioane de euro.In schimb, catalanii ofera 70 de milioane de euro si pe tanarul Junior Firpo, care este evaluat la 41 de milioane de euro.Potrivit Mirror, problema este ca Inter Milano nu este de acord cu aceasta oferta, astfel ca diriguitorii de la Manchester United si Real Madrid au intrat pe fir, pentru a face o alta propunere in vederea achizitionarii atacantului.Atacantul de 22 de ani a marcat 16 goluri in 27 de meciuri in acest sezon, el fiind transferat de Inter in 2018 pentru 25 de milioane de euro.Jucatorul are contract cu Inter Milano pana in 2023.