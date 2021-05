UEFA face ancheta in cazul echipelor care au fondat Superliga europeana de fotbal. De ce sunt incriminate Barcelona, Real Madrid si Juventus

"In conformitate cu articolul 31 (4) al Regulamentului Disciplinar UEFA, au fost numiti astazi inspectori UEFA de etica si disciplina pentru a face o ancheta disciplinara cu privire la o potentiala incalcare a cadrului legal UEFA de catre Real Madrid , FC Barcelona si Juventus in legatura cu asa numitul proiect "Superliga"", se arata pe site-ul forului continental. Juventus Torino , Real Madrid si FC Barcelona sunt singurele cluburi care nu s-au retras oficial din Superliga europeana, proiect lansat in urma cu aproximativ o luna de 12 cluburi europene si care a esuat rapid.