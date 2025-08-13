Incident neobișnuit la meciul Realului, cu Kylian Mbappe în prim-plan FOTO

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 13 August 2025, ora 11:26
880 citiri
Incident neobișnuit la meciul Realului, cu Kylian Mbappe în prim-plan FOTO
Un spectator a intrat pe teren FOTO X 433

Real Madrid şi-a încheiat pregătirea pentru campionatul Spaniei cu o victorie, marţi, în faţa WSG Tirol, liderul primei ligi austriece după două etape.

A fost o victorie cu 4-0 pentru o echipă care ar putea foarte bine să semene cu cea care va debuta în La Liga împotriva Osasunei pe Santiago Bernabeu la 19 august, condusă de Kylian Mbappé, care este în formă cu tricoul cu numărul 10 în spate.

Atacantul a avut două reuşite consecutive. Primul gol a venit în minutul 13, la doar câteva momente după ce Militao deschisese scorul (11), când a controlat mingea cu spatele la poartă şi apoi a şutat după o pasă precisă a lui Arda Güller.

Al doilea gol a venit pe un contraatac magnific, după o pasă de la Tchouaméni.(59). În minutul 81, câştigătorul Cupei Mondiale FIFA 2018 l-a servit pe Rodrygo, care a făcut 4-0.

În timpul meciului a avut loc un incident neobişnuit: un spectator a pătruns pe teren înainte de a fi trântit la pământ de stewarzi. Tânărul, cu smartphone-ul în mână, s-a ridicat lângă idolul său Mbappe, cu care şi-a făcut un selfie.

Lovitura primită de CFR Cluj înaintea meciului decisiv din Europa. Ce se întâmplă cu vedeta echipei
Lovitura primită de CFR Cluj înaintea meciului decisiv din Europa. Ce se întâmplă cu vedeta echipei
CFR Cluj va disputa joi, de la 21.30, în Portugalia, returul cu Braga din turul trei preliminar al Europa League, dar nu se va putea baza pe vedeta Louis Munteanu, cel mai important om din atacul...
Real Madrid s-a supărat, după ce Barcelona a anunțat că va juca un meci la Miami: „Încalcă principiul esențial”
Real Madrid s-a supărat, după ce Barcelona a anunțat că va juca un meci la Miami: „Încalcă principiul esențial”
Real Madrid a transmis, marţi, un comunicat ferm prin care se opune organizării meciului din etapa a 17-a din La Liga dintre Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Florida. Clubul...
#Real Madrid, #Kylian Mbappe, #incident, #meci , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu si-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe ganduri: "La revedere"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
O avere! Cat costa, de fapt, inelul de logodna pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sar scântei după anunțul șocant al lui Donnarumma: ”Enormă lipsă de respect”. La ce echipă va juca portarul
  2. Lovitura primită de CFR Cluj înaintea meciului decisiv din Europa. Ce se întâmplă cu vedeta echipei
  3. Șoc în lumea sportului: Medaliatul de la Jocurile Olimpice, suspendat pentru dopaj!
  4. Incident neobișnuit la meciul Realului, cu Kylian Mbappe în prim-plan FOTO
  5. Drita - FCSB, meci decisiv în Europa League: partida nu se vede la televizor! Unde poate fi urmărit jocul din Kosovo
  6. Sorana Cîrstea versus Iga Swiatek, sub amenințare de cod roșu. Marele pericol de la Cincinnati
  7. Continuă drama pentru bulgarul Dimitrov, după ghinionul teribil de la Wimbledon
  8. PSG şi Tottenham luptă miercuri pentru Supercupa Europei. Echipe probabile şi televizare
  9. Echipa care a dat lovitura în Liga Campionilor cu un român pe teren
  10. Rezultate din Liga Campionilor: ce a făcut KF Shkendija, echipa care a eliminat-o pe FCSB