"Here we go!" Transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid e făcut

După ce a câștigat Liga Campionilor, Real Madrid și-a asigurat serviciile superstarului francez Kylian Mbappe.

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano, specializat pe transferuri, a anunțat că mutarea este parafată. "Kylian Mbappé la Real Madrid, HERE WE GO! Fiecare document a fost completat, semnat și parafat. După ce a câștigat Liga Campionilor, Real Madrid îl va anunța săptămâna viitoare pe Mbappe. Jucătorul a luat decizia încă din februarie, dar acum poate fi considerat noul jucător al Realului".

RMC, care citează surse apropiate clubului spaniol, anunţă că atacantul francez va fi anunţat drept jucătorul al Realului luni sau marţi.

Mbappe ar putea părăsi cantonamentul Franței pentru a fi prezentat la Madrid în cursul zilei de joi, după amicalul pe care naționala sa îl joacă împotriva Luxemburgului miercuri seara.