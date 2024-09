Real Madrid s-a chinuit în primul meci din Liga Campionilor: ”Aici trebuie să suferi”

Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a afirmat marţi seară, după victoria dificilă în faţa formaţiei germane VfB Stuttgart (3-1), că Liga Campionilor la fotbal este o competiţie în care "trebuie să suferi" pentru a putea câştiga, informează EFE.

"Dacă cineva crede că este uşor să câştigi meciuri, se înşeală. Nu îmi amintesc nicio partidă din Champions League fără suferinţă, şi am două sute şi ceva de meciuri. Aici trebuie să suferi. Real Madrid cunoaşte acest lucru mai bine decât oricine în Europa", a spus tehnicianul italian.

La debutul în noua ediţiei a Ligii Campionilor, care se dispută din acest sezon după un nou format, Real Madrid, deţinătoarea trofeului, s-a impus prin golurile marcate în repriza secundă de francezul Kylian Mbappe, germanul Antonio Rudiger şi brazilianul Endrick, însă germanii s-au dovedit adversari redutabili, punându-i în dificultate pe spanioli în multe momente ale jocului de pe Santiago Bernabeu.

Întrebat care ar fi, în opinia sa, titlul potrivit pentru acest meci, Ancelotti a răspuns: "Titlul ar putea fi 'Real Madrid câştigă primul meci în acest nou format al Ligii Campionilor'".

"Încercăm să găsim cea mai bună versiune a noastră. Astăzi nu am început bine, am încercat să presăm sus, am câştigat duelurile şi după minutul 20 am preluat controlul, iar apoi am reuşit să marcăm. După ce am fost egalaţi, am avut puterea să ne sacrificăm şi să câştigăm un meci foarte important", a subliniat el.

Comentând golul brazilianului Endrick, care a devenit la 18 ani şi 58 de zile, cel mai tânăr marcator al lui Real Madrid în competiţiile internaţionale, Ancelotti a spus: "Endrick a avut curaj şi, la ultima minge a meciului, cea mai bună soluţie a fost să profite de acel contraatac în trei împotriva unui singur adversar. A găsit cea mai complicată soluţie, dar a ieşit bine".

"Zilele acestea s-a dovedit a fi foarte curajos, din toate punctele de vedere", a glumit antrenorul lui Real Madrid, referindu-se la faptul că Endrick s-a căsătorit săptămâna aceasta cu partenera sa Gabriely Miranda.

