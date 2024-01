Gest scandalos al fanilor din Arabia Saudită la meciul dintre Real Madrid și Atletico: stupefacție totală VIDEO

Formaţia Real Madrid s-a calificat, miercuri seară, în finala Supercupei Spaniei, câştigând cu scorul de 5-3, după prelungiri, confruntarea din semifinale cu Atletico Madrid.

Pentru echipa Atletico au marcat Hermoso ‘7, Griezmann ’37 şi Rudiger ’79 (autogol). Real Madrid a înscris prin Rudiger ’20, Mendy ’30, Carvajal ’85, Savic ‘116 (autogol) şi Diaz ‘120+2.

În a doua semifinală se întâlnesc, joi, tot la Riad, FC Barcelona şi Osasuna. Finala se va disputa duminică.

Înaintea partidei dintre Real Madrid și Atletico Madrid de la Riad s-a ținut un minut de reculgere în memoria marelui Franz Beckenbauer. Din păcate, fanii saudiți prezenți la Riad au fluierat în continuu pe parcursul acestui moment de reculegere, spre stupefacția tuturor.

Disgusting scenes as Saudi Arabia fans whistle during the minute silence for Franz Beckenbauer before Real Madrid vs Atletico Madrid

It's absolutely disgusting behavior from Saudi fans they don't deserve to organized any football events FIFA UEFA should be ban them.