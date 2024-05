O nouă reacție dură împotriva arbitrului de la semifinala Real - Bayern: ”A fost o rușine”

Olandezul Matthijs De Ligt, fundaşul echipei Bayern Munchen, a descris decizia arbitrului polonez Szymon Marciniak de a fluiera ofsaid la un atac al bavarezilor în ultimele minute de joc drept "o ruşine", când Real Madrid conducea pe tabela de marcaj cu 2-1, adăugând că trebuia să lase jocul să continue, relatează EFE.

"Cu toţii ştim regulile. Când ofsaidul nu a fost clar a trebuit să ne oprim din joc, ceea ce a fost o ruşine. La golul lui Joselu, el i-a lăsat să joace, la noi nu. Este incredibil. Sigur, este uşor să vorbeşti de arbitru, dar până la urmă au meritat victoria", a afirmat el pentru Movistar+.

De Ligt a regretat, totodată, eliminarea echipei sale prin golurile lui Joselu în minutele 88 şi 90+1.

"Nu sunt sentimente prea bune la final. Am fost aproape. Să treci de la posibilitatea de a câştiga la a pierde în doar zece minute. Am fost aproape de finală, dar au pus presiune pe noi. Real, când crezi că este mort, atunci mai are o ultimă suflare. Aşa au câştigat de 14 ori Liga Campionilor, asta face diferenţa", a adăugat jucătorul olandez.

Învinsă cu 2-1 şi eliminată în final, Bayern Munchen a crezut că a egalat în minutele adiţionale, prin Matthijs De Ligt, care a reluat în poartă o deviere cu capul a lui Thomas Muller. Dar arbitrul polonez Szymon Marciniak a fluierat foarte repede o poziţie de ofsaid a fundaşului Noussair Mazraoui, semnalată de arbitrul asistent, în loc să lase acţiunea să continue.

Ads

Ori, la reluarea video a fazei, nici Noussair Mazraoui şi nici Matthijs De Ligt nu păreau în poziţie de ofsaid.

Real Madrid s-a calificat dramatic în finala Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Santiago Bernabeu'', în manşa secundă a semifinalelor.

După 2-2 la Munchen, Bayern a deschis scorul prin Alphonso Davies (68), dar campioana Spaniei s-a impus graţie dublei lui Joselu (88, 90+1).

În finala care va avea loc pe 1 iunie, la Londra, pe Stadionul Wembley, Real Madrid va înfrunta o altă echipe germană, pe Borussia Dortmund, care a trecut în semifinale de Paris Saint-Germain, după ce a câştigat ambele manşe cu 1-0.

Bayern a ratat astfel o reeditare a finalei Ligii Campionilor din 2013, când o învingea pe Borussia Dortmund în ultimul act.

Ads