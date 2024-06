Antrenorul Borussiei, după finala cu Real Madrid: ”N-am avut acel instinct criminal”

Antrenorul echipei germane de fotbal Borussia Dortmund, Edin Terzic, nu şi-a ascuns dezamăgirea după finala Ligii Campionilor, pierdută sâmbătă seara, pe Wembley, în faţa lui Real Madrid (2-0).

"Cred că am făcut un meci grozav, meritam mai mult decât acel 2-0 de la final pentru adversar. Am avut senzaţia, mai ales în prima repriză, că îi avem sub control. Am jucat împotriva celei mai mari echipe din această competiţie şi am făcut un meci foarte bun. Am arătat lumii întregi că noi credem în asta, că nu vrem doar să jucăm o finală ci vrem să o câştigăm. De aceea este atât de dezamăgitor. Am făcut atât de multe lucruri bune.

Din păcate, nu am reuşit să profităm de ocaziile pe care le-am avut şi poate nu am avut acel instinct criminal pe care-l are Real Madrid. Am văzut o echipă BVB pe care vrem să o vedem mereu. Am avut 100.000 de suporteri la Londra (pe stadion şi în zonele exterioare dedicate fanilor), chiar am făcut un meci bun, vom rămâne cu asta, echipa trebuie să continue în acest fel, să depăşească eşecul", a spus Terzic, scrie AFP.

Real Madrid a cucerit pentru a 15-a oară trofeul Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-0 (0-0), sâmbătă seara, în finala desfăşurată pe Stadionul Wembley din Londra.

Echipa antrenată de Carlo Ancelotti a făcut o repriză secundă excelentă, impunându-se prin golurile marcate de Dani Carvajal (74) şi Vinicius Junior (83). Meciul de la Londra a fost ultimul pentru Marco Reus în tricoul Borussiei.

Aceasta a fost ultima ediţie a Ligii Campionilor în actualul format.

Borussia rămâne cu un trofeu în palmares, după victoria din 1997, de la Munchen, contra lui Juventus (3-1). Echipa din Dortmund a mai jucat o finală, în 2013, chiar pe Wembley, fiind învinsă de altă echipă germană, Bayern Munchen, cu 2-1.