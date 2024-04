Decizia scandaloasă de la marele derby Real Madrid - Barcelona. A fost sau nu gol? VIDEO

Dezbaterea privind absenţa tehnologia de linia porţii în La Liga a fost reaprinsă duminică, după ce un potenţial gol al Barcelonei a fost anulat în Clasico câştigat de Real Madrid, scor 3-2.

În minutul 28 al meciului câştigat de Real Madrid (3-2), atacantul Barcelonei, Lamine Yamal, a executat un corner, pe care portarul madrilenilor Andrei Lunin a părut să-l respingă în spatele liniei sale. După o revizuire îndelungată a scenei de către asistentul video, golul a fost în cele din urmă anulat, iar soarta campionatului spaniol s-ar putea să se fi decis aici. Real Madrid are acum unsprezece puncte avans faţă de rivalii săi.

Dacă La Liga ar fi avut tehnologie pe linia porţii, precum celelalte ligi europene importante sau Liga Campionilor, rezultatul ar fi fost cu totul altul. Decizia autorităţilor spaniole de a renunţa la tehnologia liniei de poartă s-a bazat în principal pe considerente financiare: licenţa costă 2 milioane de euro pe sezon pentru cele 380 de meciuri disputate. În opinia lor, tehnologia liniei de poartă nu este suficient de utilizată pe parcursul unui sezon pentru a justifica această investiţie financiară. În plus, investiţia ar trebui să se dubleze pentru a doua divizie, iar stadioanele ar trebui să fie echipate cu cele 14 camere necesare.

Asaltat de critici duminică seară, preşedintele La Liga, Javier Tebas, s-a limitat la a publica pe Twitter precedentele pentru eşecul tehnic al tehnologiei liniei de poartă. El consideră că toate situaţiile litigioase de până acum au fost tratate corect de VAR.

No Goal Line Technology used, Poor decision by VAR

Real Madrid didn't deserve to win that game. Barcelona were Robbed pic.twitter.com/PanCQv9TUO