Gestul cu degetul care a calificat-o pe Real Madrid în semifinalele Ligii Campionilor VIDEO

Real Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Manchester City cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, miercuri seara, în deplasare, într-un meci din manşa secundă a sferturilor de finală în care scorul a fost egal, 1-1, atât la capătul celor 90 de minute regulamentare, cât şi al prelungirilor.

Săptămâna trecută scorul a fost egal şi pe ''Santiago Bernabeu'', 3-3, diferenţa făcându-se la penalty-uri, unde portarul ucrainean Andri Lunin a făcut diferenţa, apărând şuturile lui Bernardo Silva şi Mateo Kovacic.

Inspirația lui Lunin a fost însă ”dirijată” de la mijlocul terenului de fundașul Antonio Rudiger, care i-a arătat ucraineanului colțul în care va bate Kovacic, cei doi fotbaliști fiind foști colegi la Chelsea în trecut.

Rudiger showing Lunin which way Kovacic will shoot. They played together at Chelseapic.twitter.com/ZNTnNxjm4R