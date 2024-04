S-a deslușit misterul. Cine l-a sfătuit pe portarul Realului să nu se arunce la penalty VIDEO

Real Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Manchester City cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, miercuri seara, în deplasare, într-un meci din manşa secundă a sferturilor de finală în care scorul a fost egal, 1-1, atât la capătul celor 90 de minute regulamentare, cât şi al prelungirilor.

Săptămâna trecută scorul a fost egal şi pe ''Santiago Bernabeu'', 3-3, diferenţa făcându-se la penalty-uri, unde portarul ucrainean Andri Lunin a făcut diferenţa, apărând şuturile lui Bernardo Silva şi Mateo Kovacic.

Inspirația lui Lunin de a rămâne pe mijlocul porții la execuția lui Bernardo Silva nu îi aparține însă în totalitate portarului ucrainean.

Astfel, portarul de rezervă Kepa este cel care i-a transmis lui Lunin faptul că Bernardo Silva are acest obicei, amintindu-și de un penalty similar din urmă cu 5 ani, în Cupa Ligii Angliei.

Kepa conceded Bernardo Silva's penalty in the middle before & advised Lunin about it.

His loan move is successful in my eyes only for this thing. pic.twitter.com/AtTRB6wGCm