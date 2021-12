Real Madrid, mesaj emoționat după retragerea lui Kun Aguero

Real Madrid a dat un comunicat oficial imediat după anunțul retragerii din fotbal a lui Kun Aguero, jucătorul Barcelonei.

Argentinianul nu va mai putea face sport la nivel de perfomanță din cauza problemelor la inimă.

Aguero a fost diagnosticat cu aritmie cardiacă după ce a simțit o durere în piept la meciul Barcelona - Alaves, din octombrie, și a decis să se retragă.

Rivală de moarte cu echipa catalană, Real Madrid a scris un mesaj superb pe rețele de socializare.

"A fost o onoare să înfruntăm un jucător ca tine, Kun Aguero, unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume. Mult noroc ție și familiei tale”, a scris clubul madrilen pe Twitter.

Kun Aguero a făcut anunțul retragerii în lacrimi.

”Am fost pe mâna medicilor și mi-au spus că cel mai bun lucru ar fi să nu mai joc. Am luat decizia acum 10 zile . Am făcut tot posibilul să văd dacă există vreo speranță, dar nu prea sunt. Sunt foarte mândru de cariera mea. Am visat mereu să joc fotbal, de la 5 ani când jucam băteam o minge și visul meu era să joc în Prima Division.

Datorita lui Independiente am ajuns în Europa, le mulțumesc celor de la Atletico, au pariat pe mine la 18 ani, celor de la City, care știu ce simt pentru ei, am lăsat ce e mai bun acolo, și cu oamenilor de la Barca.

Mă simt bine acum. Evident că primele două săptămâni au fost grele, când am făcut primul test fizic în clinică, medicii mi-au spus că există o mare posibilitate de a nu continua și am devenit conștient mental, dar asta nu a fost usor. Și când mi-au spus că e definitiv, am avut nevoie de câteva zile să procesez", a spus Aguero.

