Atacantul sarb Luka Jovici va fi imprumutat de Real Madrid la Eintracht Frankfurt

"Luka Jovici ne va fi imprumutat pana in vara. Inca trebuie sa stabilim cateva detalii, cum ar fi examenul medical. Daca totul va merge bine, se va intoarce acasa foarte curand", a spus Bobic.Atacantul in varsta de 23 de ani a "explodat" la Frankfurt, in sezonul 2018/2019, in care a marcat 17 goluri in Bundesliga. Real a vrut sa atraga acest talent si l-a facut sa semneze un contract pana in 2025. Dar Jovici nu a reusit niciodata sa confirme sperantele puse in el de echipa madrilena, care a platit 60 de milioane de euro, in vara anului 2019, pentru a-l legitima.Putin folosit de Zidane - cinci meciuri, din care doar de trei ori titular in acest sezon, in toate competitiile si inca fara gol - Jovici nu a reusit sa-si gaseasca locul in echipa, in fata lui Karim Benzema Sarbul a marcat doua goluri si a oferit doua pase decisive in 32 de meciuri in toate competitiile, de la sosirea sa.Frankfurt este in prezent pe locul 9 in Bundesliga, cu 23 de puncte dupa 15 meciuri.