Hazard si Bale, cel mai bine platiti fotbalisti de la Real Madrid. Cati bani castiga cei doi jucatori

Liderul veniturilor din lotul gruparii de pe Santiago Bernabeu este Gareth Bale, cu un salariu saptamanal de 750.000 euro, jumatate din aceasta suma fiind achitata in prezent de Tottenham, conform cotidianului englez The Sun.Hazard incaseaza la randul sau 460.000 de euro pe saptamana, in conditiile in care a disputat doar 13 meciuri in toate competitiile de la debutul acestui sezon, din cauza accidentarilor repetate.De mentionat ca Real Madrid a platit in total peste 200 milioane euro pentru a-i achizitiona pe Gareth Bale (in 2013) si Eden Hazard (in 2019), de la Tottenham, respectiv Chelsea Londra.Spaniolul Sergio Ramos, capitanul lui Real Madrid, completeaza podiumul salariilor de la Real Madrid, cu 360.000 de euro saptamanal. In Top 5 figureaza, de asemenea, germanul Toni Kroos si croatul Luka Modric, ambii primit cate 240.000 euro saptamanal pentru serviciile lor.