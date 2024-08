Derbiul dintre Real Madrid si Atletico Madrid s-a terminat indecis

Real Madrid si Atletico Madrid au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminica, in cadrul etapei a 31-a din Primera Division.

Jocul de pe stadionul Santiago Bernabeu a fost dominat de gazde, insa Cristiano Ronaldo si compania au dat peste un Oblak aflat in zi de gratie.

Scorul a fost deschis de Cristiano Ronaldo, in minutul 53, cu o reluare excelenta dupa o centrare din partea stanga a lui Gareth Bale.

Avantajul madrilenilor a durat, insa, doar 4 minute, Antoine Griezmann restabilind egalitatea cu o sut din cativa metri.

REAL MADRID: Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Vazquez, Kroos, Kovacic, Asensio - Cristiano Ronaldo, Bale.

Antrenor: Zinedine Zidane.

ATLETICO MADRID: Oblak - Juanfran, Godin, Savic, Hernandez - Vitolo, Thomas, Saul, Koke - Diego Costa, Griezmann.

Antrenor: Diego Simeone.

In urma acestui rezultat, Atletico Madrid ramane pe locul 2 in clasamentul din Primera Division, cu 68 de puncte, la 11 puncte distanta de prima clasata, Barcelona, in timp ce Real Madrid ocupa locul 3, cu 64 de puncte.

I.G.

