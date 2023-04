Dupa aproape 100 de ani, Real Madrid stabileste un record fabulos

Clubul spaniol de fotbal Real Madrid s-a calificat in finala Cupei Regelui, stabilind un record fabulos, dupa aproape 100 de ani de existenta a actualului format.

Conform unei statistici a ziarului spaniol AS, madrilenii s-au calificat in finala Cupei Regelui din acest sezon fara a primi gol.

"Albii" au doborat, mai intai, recordul celor de la FC Barcelona, care data din 1989. Atunci, "catalanii" au rezistat 696 minute fara a primi gol in cadrul turneului amintit.

Real Madrid are acum 741 minute fara gol, nemaiprimind gol in Cupa de la momentul finalei de anul trecut cu Atletico Madrid, care a adus trofeul in vitrina marii rivale a Realului.

Real Madrid este primul club din istoria turneului care nu primeste gol pana in finala, din 1916 incoace, de cand exista cel putin trei tururi eliminatorii.