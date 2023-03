Galezul Gareth Bale a egalat o performanta rara in fotbal. Doar alti 5 jucatori mai sunt pe aceasta lista

Fotbalistul galez Gareth Bale a castigat sambata seara cu Real Madrid Liga Campionilor, dupa o finala cu Juventus Torino, scor 4-1, intrand intr-un top extrem de select, in care mai figureaza doar alti 5 fotbalisti.

E vorba de jucatorii care au putut castiga o finala de Liga Campionilor, desfasurata chiar in orasul lor natal, cum a fost si cazul lui Bale, sambata, la Cardiff.

Primii oameni care s-au putut lauda cu performanta mai sus numita sunt Miguel Munoz si Enrique Mateos, in 1957, cei doi spanioli castigand la Madrid, tot pentru Real, Cupa Campionilor, in meciul cu Fiorentina, 2-0.

Apoi, Alex Stepney, care evolua pentru Manchester United, a mai bifat performanta, in 1968, cand finala avea loc pe stadionul Wembley din Londra, in fata lui Benfica, scor 4-1.

Al patrulea care s-a laudat cu acest lucru a fost Angelo Di Livio in 1996, care cucerea Liga Campionilor cu Juventus pe stadio Olimpico din Roma.

In fine, lista mai este completata de un al 5-lea nume, e vorba de francezul Nicolas Anelka, castigator de UCL in 2000, tot cu Real Madrid, in finala cu Valencia (3-0), atunci partida avand loc pe Stade de France din Paris.

Gareth Bale a intrat pe teren in minutul 77 la Cardiff, in locul lui Karim Benzema.

Ads