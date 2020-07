Iker Casillas revine la Real Madrid

Potrivit Marca, atributiile clare ale Iker Casillas vor fi stabilite in urmatoarele saptamani.In varsta de 39 de ani, Casillas a suferit un atac de cord anul trecut, in timpul unui antrenament si nu a mai jucat niciun meci oficial din aprilie 2019. Porto l-a inclus pe Casillas in personalul sau tehnic si l-a pastrat si ca jucator, desi el nu a mai aparut niciodata pe foaia de joc.Casillas s-a alaturat echipei FC Porto in 2015 dupa ce si-a petrecut intreaga cariera pana atunci la Real Madrid.Campion mondial in 2010 si dublu campion european, in 2008 si 2012, Casillas a purtat tricoul echipei FC Porto de 156 ori si a fost campion in 2018. La prima reprezentativa a Spaniei, el are 167 de selectii.El mai are in palmares 725 de meciuri disputate cu Real Madrid.