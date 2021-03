VIDEO Unul dintre cele mai celebre cupluri din lumea fotbalului s-a despartit

Conform presei din Spania, Casillas s-ar fi despartit de partenerea sa, vedeta tv Sara Carbonero.Cei doi locuiesc deja separat, scrie revista "Lecturas".Iker Casillas si Sara Carbonero au trecut prin momente dificile.Pe vremea cand evolua inca la Porto, Iker Casillas a suferit un infarct miocardic si a scapat ca prin minune doar datorita interventiei prompte a medicilor portughezi.Sara Carbonero si Iker Casillas. FOTO:ondacero.esNici Sara Carbonero nu a dus-o prea bine cu sanatatea, ea suferind mai multe operatii dupa ce a fost diagnosticata cu cancer ovarian.Cei doi sunt impreuna din 2009, in 2016 s-au casatorit.Cuplul are doi copii impreuna.Casillas si Sara Carbonero au oferit un moment fabulos, in 2010, cand Casillas a devenit campion mondial cu nationala Spaniei, in Africa de Sud.El a sarutat-o in direct pe iubita lui, pe atunci, reporter la o televiziune iberica.SURSA VIDEO: Youtube / Jose GuerreroCITESTE SI: