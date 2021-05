Iker Casillas, hartuit dupa divortul de sotia sa. Ce a facut fostul portar al echipei Real Madrid

El afirma ca este supus unui "linsaj mediatic" si sustine ca va intreprinde actiuni in justitie.Casillas sustine ca presa l-a acuzat de infidelitate si a scris ca ar avea din nou probleme cardiace."Hartuirea mediatica la care suntem supusi eu si familia mea a generat daune ireparabile. As dori sa reamintesc ca separarea noastra a fost amicala si ca am cerut respect pentru mine si familie mea. Din pacate, acest lucru nu a fost posibil si s-a ajuns la o hartuire permanenta", a declarat Casillas."Am obosit sa vad cum diverse persoane inventeaza povesti despre mine, asa ca am luat decizia sa actionez in justitie pe toti cei care ofera informatii false despre mine", a mentionat fostul portar.In martie, fostul portar Iker Casillas si jurnalista Sara Carbonero s-au despartit, dupa o relatie de 11 aniRelatia celor doi a inceput in 2010, iar in 2019 Casillas a suferit un infarct, iar apoi Sara a aflat ca are cancer ovarian, fiind operata.Iker Casillas si Sara Carbonero au impreuna doi copii: Martin si Lucas, de 7 si 4 ani.