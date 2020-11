Unul dintre cei mai importanti jucatori de la Real Madrid vrea sa plece de la campioana Spaniei

In acest sezon, Isco nu a fost titularizat in Liga Campionilor si a jucat doar 260 de minute in LaLiga, astfel ca a discutat cu antrenorul Zinedine Zidane , care ar fi de acord cu o plecare a jucatorului.Venit la Real in 2013 de la Malaga, Isco are contract pana in 2022. Potrivit As, Real cere intre 60 si 70 de milioane de euro pentru jucatorul de 28 de ani.