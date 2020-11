Jovic de la Real Madrid va plati o amenda de aproximativ 30.000 de euro pentru a scapa de inchisoare, dupa ce a incalcat restrictiile impuse din cauza pandemiei

Jovic, 22 de ani, a acceptat sa plateasca o amenda de 3,5 milioane de dinari in urmatoarea luna pentru a nu ajunge la inchisoare pentru sase luni.Desi ar fi trebuit sa ramana in izolare, Jovic a plecat din Spania la Belgrad, in martie, pentru a sarbatori ziua de nastere a iubitei sale.El nu ar fi trebuit sa paraseasca Spania, dupa ce echipa Real Madrid a intrat in izolare, in urma unui caz de infectare cu noul coronavirus inregistrat la formatia de baschet, care folosea acelasi cantonament . De asemeena, el ar fi trebuit sa intre in carantina la sosirea in Serbia, dar a fost vazut sarbatorind pe strazile din Belgrad.Jucatorul a cerut iertare le vremea respectiva pentru "fuga" sa, dar autortatile sarbe l-au trimis in judecata.Premierul Serbiei, Ane Brnabici, l-a criticat atunci pe fotbalist: "Ati vazut cu totii exemplele fotbalistilor nostri care vin din strainatate. Acolo au contracte de milioane. Vin aici, ignora autoizolarea atunci cand ajung acasa si acest lucru trebuie analizat de autoritatile noastre".Jovic a fost transferat de la Eintracht Frankfurt, in vara anului 2019, pentru suma de 60 de milioane de euro. El are 32 de meciuri in toate competitiile, in tricoul Realului si a marcat numai doua goluri