Lucruri nestiute despre noul superstar al lui Real Madrid

Toata lumea fotbalului vorbeste despre noul superstar al formatiei Real Madrid, James Rodriguez. Cariera lui ascunde insa lucruri pe care putini le stiu despre fotbalistul columbian.

Rodriguez a devenit al patrulea cel mai scump jucator al tuturor timpurilor dupa ce a fost transferat de echipa madrilena cu 80 de milioane de euro, scrie Goal.

El a primit numele James in cinstea celebrului personaj din filmele cu spioni, James Bond.

Rodriguez a inceput sa joace la o formatie dintr-un oras (Envigado) aflat la 12 kilometri de localitatea sa natala, Cucuta. Acolo s-au mai format si alti jucatori celebri, ca Fredy Guarin, Dorlan Pabon sau Juan Quintero.

In copilarie, James a avut probleme cu vorbirea, avand nevoie de un specialist in logopedie care sa il ajute sa treaca peste o aceasta dificultate. Chiar si acum, atunci cand vorbeste cu presa, columbianul pare adesea jenat.

Fotbalistul a avut doi eroi care l-au inspirat mereu. Unul a fost Tsubasa Ozora, un personaj de desene animate din seria "Captain Tsubasa", in care se spune povestea unui baiat dornic sa castige Cupa Mondiala din Japonia. Al doilea erou al lui Rodriguez este actualul sau coleg de echipa, Cristiano Ronaldo.

Lui James Rodriguez i se mai spune si "Banditul" si este casatorit cu Daniella Ospina, sora unui coleg de la echipa nationala, David. Tanarul cuplu are o fiica pe nume Salome. Fotbalistul saruta adesea un tatuaj cu numele ei dupa ce inscrie.

In 2009, acesta a devenit cel mai tanar jucator care a marcat in prima liga din Argentina, dar si cel mai tanar strain care a castigat aceasta competitie, un an mai tarziu.

Cu cele sase goluri din Brazilia, el este cel mai prolific marcator columbian la Cupa Mondiala.

Nu in ultimul rand, e bine de stiut ca jucatorul in varsta de 23 de ani e licentiat in inginerie.