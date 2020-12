Luka Modrici isi va prelungi contractul cu Real Madrid

Actuala intelegere a lui Modrici, 35 de ani, exprira in vara anului 2021.Luka Modrici, premiat cu Balonul de Aur in 2018, a castigat cu Real Madrid de doua ori campionatul Spaniei, o data Cupa Spaniei, de trei ori Supercupa Spaniei, de patru ori Liga Campionilor, de trei ori Supercupa Europei si tot de atatea ori Cupa Mondiala a cluburilor. El a jucat 363 de meciuri oficiale cu actuala campioana a Spaniei.Jucatorul se afla la Real Madrid din august 2012, cand spaniolii au platit 30 de milioane de lire sterline pentru transferul lui de la Tottenham.In cariera lui, Modrici a mai evoluat la Dinamo Zagreb, de unde a fost imprumutat la Zrinjski Mostar si Inter Zapresici. El are 133 de meciuri in nationala Croatiei, pentru care a marcat 16 goluri