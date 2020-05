Oficialii din Spania au ajuns la un acord in ce priveste reluarea campionatului. Cum va arata programul complet al partidelor

Ziare.

com

Fotbalul in Spania se va relua in luna iunie, dupa un acord intre Luis Rubiales si Javier Tebas, sefii forurilor de mai sus. Se va juca in fiecare zi a unei saptamani, inclusiv luni, cu o marja de 72 de ore pentru fiecare echipa, dupa cum scrie cotidianul iberic AS.Inca se lucreaza pentru a se definitiva intervalele orare, insa e posibil sa se dispute meciuri la orele 20 in zonele mai putin calduroase si unele la orele 23, in zonele foarte calde.La Liga s-a oprit dupa etapa cu numarul 27, din cauza pandemiei de coronavirus, iar Barcelona e lidera cu 58 de puncte, urmata de Real cu 56 de lungimi.