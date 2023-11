Presedintele lui Real Madrid: Chivu n-a ajuns la noi din cauza impresarului

Presedintele clubului spaniol de fotbal Real Madrid, Ramon Calderon, a declarat, luni, intr-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser, ca transferul fundasului Cristi Chivu la Real Madrid nu s-a mai realizat din cauza comisionului exagerat cerut de impresarul acestuia, Ioan Becali.

"Am intrebat daca Pepe este unul dintre cei mai buni din lume si mi s-a spus ca da. Chivu ar fi fost mai scump, reprezentantul sau ne-a cerut un comision de 3 milioane euro. Am vorbit cu Laporta (presedintele clubului FC Barcelona - NR), care mi-a confirmat ca si lui i s-a cerut la fel. Am decis sa platim 30 milioane euro pentru Pepe deoarece presedintele lui FC Porto ori vinde scump, ori nu vinde deloc. Si pe Sergio Ramos am achitat 27 milioane euro, desi jucase doar 7 meciuri in prima divizie, iar acum nimeni nu mai pune sub semnul intrebarii acest transfer', a declarat Calderon.

In cele din urma, capitanul nationalei de fotbal a Romaniei a ajuns la campioana Italiei, Internazionale Milano, care a platit pentru transferul sau 13 milioane de euro si l-a cedat in copropietate pe fundasul italian Marco Andreolli.

Ads