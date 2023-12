Reactia antrenorului lui Real Madrid dupa infrangerea cu Atletico Madrid din Supercupa Europei

Julen Lopetegui a comentat infrangerea suferita de Real Madrid in fata lui Atletico Madrid, in Supercupa Europei.

La primul meci oficial pe banca tehnica a madrilenilor, Lopetegui considera ca echipa sa a jucat mai bine, doar ca Atletico Madrid a inscris la fiecare ocazie avuta.

"Au avut un inceput bun de meci bine, reusind sa si marcheze. Nu ne-am asteptat sa luam gol dupa cateva secunde, dar am reusit sa intoarcem jocul si, in marea lui parte, am fost mai buni. N-am reusit insa sa tinem de rezultat, iar ei au profitat la maxim de toate ocaziile avute", a declarat Lopetegui la conferinta de presa.

"In prelungiri am avut posesia si ne-am creat mai multe ocazii, dar ei au inscris la orice ocazie. Sunt zile bune si zile rele in fotbal, castigi sau pierzi. In prelungiri ne-am pierdut dupa cel de-al treilea gol al lor", a mai spus acesta.

4-2 dupa prelungiri a fost scorul Supercupei Europei dintre Atletico Madrid si Real Madrid, disputata in Estonia, la Talin.

Au marcat Diego Costa (min.1 si 79), Saul (min.99) si Koke (min.104) pentru trupa pregatita de Diego Simeone, in timp ce golurile lui Real Madrid au fost inscrise de Benzema (min.27) si Sergio Ramos (min.63 - penalti).

I.G.

Ads