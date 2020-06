Real Madrid a invins Valencia la scor de neprezentare. Performanta reusita de Benzema

Ziare.

com

Au marcat Benzema '61, '86 si Asensio '74.Lee Kangin (Valencia) a fost eliminat, in minutul 89.Cu reusitele de joi, atacantul francez Karim Benzema a urcat pe locul 5 in topul golgheterilor clubului madrilen, cu 243 de reusite, intrecandu-l pe fostul international ungar Ferenc Puskas, 242, si dupa Cristiano Ronaldo (450), Raul (323), Alfredo Di Stefano (307) si Carlos Santillana (290).Intr-un alt meci, Alaves a invins, acasa, cu 2-0, pe Real Sociedad (Sainz '56 si Aguirregabiria '90+6).Real Madrid se mentine pe locul 2 in clasamentul LaLiga, cu 62 de puncte, dupa FC Barcelona , 64 de puncte si inaintea formatiilor FC Sevilla , 51 de puncte, si Atletico Madrid , 49 de puncte. Valencia ocupa locul 8, cu 43 de puncte.