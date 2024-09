Real Madrid a suferit prima infrangere dupa 40 de meciuri in toate competitiile.

Formatia lui Zinedine Zidane a fost invinsa in campionatul Spaniei de FC Sevilla, scor 1-2.

Dupa o prima repriza alba, Cristiano Ronaldo a deschis scorul pentru madrileni in minutul 67, din penalti.

Totul s-a schimbat insa pe final de meci. Sergio Ramos a marcat in propria poarta in minutul 85, iar in prelungiri Stefan Jovetici a adus victoria andaluzilor.

Dupa acest rezultat, Real Madrid ramane pe primul loc, cu 40 de puncte, insa FC Sevilla se afla la un singur punct in spate, iar Barcelona la doar doua.

Madrilenii au insa un meci mai putin disputat.

Pentru Real urmeaza acum meciul de miercuri, de la 22:15, cu Celta Vigo, din sferturile de finala ale Cupei Spaniei.

