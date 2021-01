Zidane, dupa catastrofa din Cupa Spaniei cu amatorii din Liga 3: Nu este o rusine. Imi asum

"Eu sunt antrenorul, este vina mea, este responsabilitatea mea. Mi-o voi asuma, ca intotdeauna. Portarul lor a avut doua sau trei interventii, al doilea gol nu a vrut sa intre...Jucatorii au incercat. Impotriva unei echipe din Segunda B trebuie sa inchizi jocul mai repede, dar nu a fost asa. Nu este o rusine, nimic de felul acesta.Vom continua sa lucram pentru a iesi din aceasta situatie, am mai facut-o si o vom face din nou. Doare, pentru ca nu ne place sa pierdem, dar nu vom innebuni din cauza asta.Acum avem LaLiga si Liga Campionilor. Imi asum responsabilitatea pentru aceasta infrangere", a declarat Zidane, potrivit lesoir.be.Golul victoriei, marcat cu un om in minusReal Madrid a fost eliminata, miercuri, din 16-imile Cupei Spaniei, dupa ce a fost invinsa, in deplasare, cu 2-1 (0-1), dupa prelungiri, de Alcoyano, din liga a treia.Militao a deschis scorul pentru formatia care ocupa locul 2 in LaLiga, in minutul 45. Gazdele au reusit sa trimita meciul in prelungiri, dupa reusita lui Solbes, din minutul 80.Ramon Lopez a fost eliminat, in minutul 110, si Alcoyano a jucat finalul prelungirilor in inferioritate numerica.Cu toate acestea, Casanova a dat lovitura pe contraatac, in minutul 115.In campionatul Spaniei, Real Madrid este pe 2, cu 37 de puncte, in spatele lui Atletico Madrid , care are 41 de puncte.