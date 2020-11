Real Madrid a venit dupa un fotbalist roman. "S-au interesat de mine. Au fost la un meci sa ma vada"

Jucatorul Stelei la sfarsitul anilor 90, Lincar a fost monitorizat chiar de Real Madrid pentru un transfer in Spania."S-au interesat de mine pe cand aveam 20 de ani, Chiar Viorel Paunescu a declarat prin presa ca a venit Real Madrid dupa mine.Cred ca au fost la un meci, cand eu am jucat mai slab si s-au razgandit. Dupa aceea am aflat ca au fost sa ma vada. Nu stiam inaintea meciului ca sunt acolo. Se intampla prin 97-98", a spus Erik Lincar la Digisport.Fostul fotbalist nu a mai ajuns la Real Madrid si a jucat pentru Panathinaikos in Grecia si Amkar Perm in Rusia.CITESTE SI: