Furtuna de zapada din Spania a perturbat programul lui Real Madrid. Ce au facut campionii din La Liga ca sa ajunga la urmatorul meci

"Aeroportul era operativ, dar cu dificultati... Pilotul a avut ultimul cuvant si a considerat ca exista conditii pentru a decola in siguranta", a spus Jose Luis Abalos.Urmatorul meci al campioanei este programat joi, la Malaga, cu Athletic Bilbao, in semifinalele Supercupei Spaniei. Planul echipei lui Zinedine Zidane era ca echipa sa revina la Madrid dupa meciul cu Osasuna si sa plece in Andaluzia miercuri.Insa vremea este in continuare rea la Madrid si conducatorii echipei au decis ca jucatorii sa ramana o a treia noapte la Pamplona si sa plece, luni, la direct la Malaga, unde sunt conditii de pregatire mai bune.Programul echipei Real este foarte incarcat in perioada 9-23 ianuarie, in care este posbil sa joace cinci meciuri : Dupa Osasuna si daca invinge pe Bilbao in Supercupa, Real Madrid va juca, duminica, finala cu invingatoarea din partida FC Barceona - Real Sociedad. La 20 ianuarie, este programat meciul cu Alcoyano, din Cupa Spaniei, iar la 23 ianuarie, cel cu Alaves, din campionat . Toate aceste partide sunt in deplasare.