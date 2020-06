Real Madrid se muta pe un nou stadion

Ziare.

Perez i-a anuntat luni pe abonati ca Real Madrid le va transmite mai multe optiuni pentru a compensa partidele din restul sezonului care se vor disputa acasa cu portile inchise. Sezonul din La Liga se reia din data de 11 iunie, iar Real Madrid va juca acasa cu Eibar, pe 14 iunie, in cadrul etapei a 28-a.''Am luat decizia de a juca pe stadionul Alfredo Di Stefano din Ciudad Real Madrid toate jocurile in care vom evolua ca echipa gazda. Aceasta decizie ne va permite sa avansam in lucrarile de la stadionul Santiago Bernabeu. Vreau sa transmit un mesaj de sustinere, solidaritate si afectiune celor care au suferit direct consecintele acestei pandemii teribile si in mod cu totul special pentru toate familiile care au pierdut o persoana iubita", a spus Florentino Perez in mesajul sau catre fani.Stadionul Alfredo Di Stefano, cu o capacitate de 6.000 locuri, este utilizat de echipa secunda a madrilenilor, Real Madrid Castilla. Terenul de joc are exact aceleasi dimensiuni cu cele din ''templul'' madrilen cu 81.000 locuri.Campionatul Spaniei a fost suspendat pe 12 martie din cauza noului coronavirus, dar cluburile au reluat pregatirea individuala a jucatorilor incepand din 8 mai, cu maximum sase jucatori simultan pe teren si cu respectarea stricta a regulilor sanitare, iar de luni au inceput antrenamentele colective.Inaintea ultimelor 11 etape din La Liga, FC Barcelona este lider, cu un avans de doua puncte fata de urmaritoarea Real Madrid, respectiv 11 puncte fata de Sevilla FC, care completeaza podiumul.