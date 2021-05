Meci dramatic pentru titlu in Spania, intre Real Madrid si Sevilla

Benzema a marcat in minutul 12, dar golul a fost anulat cu VAR pentur ofsaid. Apoi, Fernando i-a adus pe oaspeti in avantaj, in minutul 22, insa Asensio a egalat, in minutul 67.Faza meciului a fost in minutul 75. Dupa un atac al oaspetilor, jucatorii madrileni au plecat pe contraatac, iar Benzema a scapat singur cu portarul Bono, care l-a faultat pe atacantul francez.Arbitrul a dictat penalti pentru Real Madrid , dar din camera VAR i s-a transmis ca o infractiune fusese inregistrata anterior in careul gazdelor, cand Eder Militao a atins mingea cu mana.Astfel, in loc de penalti pentru Real Madrid, arbitrul Jose Munuera a dictat pentru Sevilla, iar Rakitici l-a transformat, in minutul 78.Toni Kroos a egalat cu un sut deviat de un coechipier, in minutul 90+4 si a stabilit scorul final.Cu trei etape inaintea finalului sezonului, Atletico Madrid (0-0 cu Barcelona in aceasta etapa) se mentine pe locul I, cu 77 de puncte, fiind urmata de Real Madrid si Barcelona, cu cate 75 de puncte. FC Sevilla este pe locul 4, cu 71 de puncte.