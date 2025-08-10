Real Madrid transfera un atacant

Marti, 28 August 2018, ora 18:06
3862 citiri
Real Madrid transfera un atacant
Foto: Instagram/Mariano Diaz

Real Madrid e pe punctul de a-l transfera pe atacantul Mariano Diaz, de la Olympique Lyon.

Atacantul in varsta de 25 de ani se intoarce, astfel, in capitala Spaniei dupa numai un sezon petrecut la Lyon.

In vara trecuta, formatia franceza a platit 8 milioane pentru a-l transfera de la Real Madrid, insa campioana Europei a inserat o clauza in contract prin care il poate rascumpara.

22 de milioane de euro ar urma sa plateasca Real pentru atacantul care reprezinta Republica Dominicana, scrie Marca.

Real a fost fortata sa actioneze dupa ce Lyon a acceptat o oferta de 30 de milioane de euro plus 5 milioane bonusuri de la Sevilla pentru Mariano Diaz. Insa, conform clauzei din contract, Real are prima optiune la cumpararea acestuia.

21 de goluri in 45 de meciuri a marcat Mariano Diaz pentru Olympique Lyon in sezonul 2017/2018.

I.G.

Ce impact ar mai avea soluționarea dosarului Revoluției după moartea lui Ion Iliescu și după ani de tergiversări. „S-ar putea să nu se finalizeze niciodată”
Ce impact ar mai avea soluționarea dosarului Revoluției după moartea lui Ion Iliescu și după ani de tergiversări. „S-ar putea să nu se finalizeze niciodată”
Evenimentele din decembrie 1989, cunoscute drept Revoluția Română, au lăsat în urmă peste o mie de morți și peste 4.000 de răniți, conform datelor oficiale. În acest context, imediat...
Sute de mii de tone de deșeuri ajung anual în Româna, marcate ca haine second hand. Ministerul Mediului atenționează publicul
Sute de mii de tone de deșeuri ajung anual în Româna, marcate ca haine second hand. Ministerul Mediului atenționează publicul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenția sâmbătă, 9 august, că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar care, de fapt, sunt deșeuri. Ea...
#Mariano Diaz Real Madrid, #Real Madrid transfer atacant , #stiri Real Madrid
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Alex Baluta a plecat de la FCSB si a postat imagini total neobisnuite pe internet
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
AUR pentru Romania! Stefania Uta a scris istorie la Europene, dupa o cursa cu final neverosimil

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Continuă criza de la U Cluj: ce au făcut cu Petrolul
  2. Suporterii FCSB, interziși în Europa League! Anunț șocant pentru campioana României BREAKING NEWS
  3. Ce performanță! Jucătoarea din România care face senzație la unul dintre cele mai importante turnee ale momentului
  4. Amical tare pentru Nicolae Stanciu la Genoa. Căpitanul naționalei se pregătește de debutul în Serie A
  5. Meci superb la Arad între UTA și Farul! Superliga are un nou lider
  6. Laurențiu Reghecampf, mesaj dur pentru fosta soție: "Când văd numele ei, trec mai departe"
  7. Performanță fabuloasă pentru atleta din România: medalie de aur la Campionatele Europene!
  8. Mesaj dur pentru patronul Rapidului: "Treziți-vă, domnule Șucu! De ce să fiți un nimeni?"
  9. Gafă imensă făcută de Naomi Osaka la Montreal, pentru care și-a cerut scuze
  10. Jucătorul pe care Manchester United tocmai a plătit 85 de milioane de euro