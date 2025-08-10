Real Madrid transfera un atacant

Real Madrid e pe punctul de a-l transfera pe atacantul Mariano Diaz, de la Olympique Lyon.

Atacantul in varsta de 25 de ani se intoarce, astfel, in capitala Spaniei dupa numai un sezon petrecut la Lyon.

In vara trecuta, formatia franceza a platit 8 milioane pentru a-l transfera de la Real Madrid, insa campioana Europei a inserat o clauza in contract prin care il poate rascumpara.

22 de milioane de euro ar urma sa plateasca Real pentru atacantul care reprezinta Republica Dominicana, scrie Marca.

Real a fost fortata sa actioneze dupa ce Lyon a acceptat o oferta de 30 de milioane de euro plus 5 milioane bonusuri de la Sevilla pentru Mariano Diaz. Insa, conform clauzei din contract, Real are prima optiune la cumpararea acestuia.

21 de goluri in 45 de meciuri a marcat Mariano Diaz pentru Olympique Lyon in sezonul 2017/2018.

I.G.

