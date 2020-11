Potrivit sursei citate, contractul va fi semnat pana la finalul anului, urmand a fi reglate ultimele detalii financiare.Fundasul de 34 de ani a obtinut castig de cauza in negocierile cu Real, care ii promitea doar o prelungire de un an, mai ales in cazul unui jucator de peste 30 de ani.Sergio Ramos a marcat, saptamana trecuta, golul 100 pentru Real Madrid.