Sergio Ramos, un nou record european. Ce performanta va reusi fotbalistul lui Real Madrid

In acest moment, el este la egalitate cu portarul reprezentativei Italiei, Gianluigi Buffon , cu 176 de selectii.Ramos, 34 de ani, poate deveni jucatorul cel mai selectionat din lume, tiand cont ca detinatorul recordului, Ahmed Hassan, are 184 de partide la nationala Egiptului.Fundasul a debutat la nationala la 26 martie 2005, intr-un meci cu China, cand echipa spaniola era antrenata de Luis Aragones.Sergio Ramos detine recordul de goluri marcate de un fundas la prima reprezentativa, 23.Meciul Elvetia - Spania, din Grupa C a Diviziei A a Ligii Natiunilor, va avea loc sambata, de la ora 21.45.