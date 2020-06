Solutia gasita de spanioli pentru a juca meciurile cu "stadioanele pline"

Ziare.

In transmisiile televizate, tribunele vor fi pline desi meciurile se vor disputa fara spectatori, conform Goal.com Acest lucru a fost posibil datorita unui parteneriat incheiat de La Liga si EA Sports. Astfel, spaniolii vor folosi la meciurile din La Liga imagini cu tribunele pline, ca in jocul FIFA 20.De asemenea, se vor auzi inclusiv galeriile echipelor."Vom reproduce imaginile cu fani in tribune. Ni se pare ca ajuta sa avem o perceptie mai buna asupra fotbalului, desi nu va fi exact la fel", a afirmat Jaume Roures, presedintele Mediapro, conform Goal.com.La Liga se va relua pe 11 iunie cu derbiul orasului Sevilla.Este de asteptat ca aceasta tehnologie sa fie inclusa si in Premier League.C.S.