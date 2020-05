Un fost jucator al lui Real Madrid, retinut intr-un dosar de trafic de droguri

Ziare.

Potrivit LaSexta, pe langa fostul jucator al lui Real Madrid au mai fost retinute alte noua persoane in Spania, fiind acuzate de trafic cu cocaina.Fostul mijlocas columbian se afla in arestul politiei, in timp ce ancheta continua.Edwin Congo a fost cumparat de Real Madrid in 1999 de la Once Caldas, insa a fost folosit doar in meciuri amicale.A fost imprumutat in urmatoarele trei sezoane, la Valladolid, Vitoria Guimaraes si Toulouse.In cele din urma, Congo a parasit-o pe Real Madrid pentru a semna cu Levante. A mai evoluat in cariera sa la Sporting Gijon, Recreativo, Olimpic Xativa si Benissa.S-a retras din fotbal in 2009, adunand 17 selectii in nationala Columbiei, pentru care a marcat si trei goluri.I.G.