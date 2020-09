Un jucator de la Real Madrid a fost testat pozitiv cu noul coronavirus

Jucatorul va intra in izolare timp de zece zile.Odegaard, 21 de ani, a fost transferat de Real Madrid, in ianuarie 2015, de la echipa norvegiana Stromsgodset. El a fost imprumutat apoi la Heerenven, Vitesse Arnhem si Real Sociedad.In aceasta vara, internationalul norvegian (22 de selectii si un gol) a fost cooptat in lotul echipei campioane a Spaniei si a fost testat pozitiv chiar dupa meciul cu fosta lui formatie, Real Sociedad (0-0), care a avut loc duminica, la San Sebastian, in prima etapa a LaLiga, partida in care a fost titular si a jucat 69 de minute.Testele au fost efectuate luni si marti. Jucatorul nu a fost in contact cu coechipierii lui in aceste zile, deoarece a avut liber, insa clubul madrilen a mai comandat un test de urgenta pentru tot lutul, care a fost efectuat marti seara.